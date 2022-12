Unbekannte versuchen in Ludwigshafen in Bank einzubrechen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen. Unbekannte Täter haben am Sonntagabend versucht, in Ludwigshafen in eine Bank einzubrechen. Wie die Polizei berichtet, versuchte die Täterschaft gegen 23.30 Uhr durch ein eingeschlagenes Schaufenster in einer Bank-Filiale in der Bismarckstraße Zutritt zu der Bank zu verschaffen. Nach ersten Ermittlungen misslang dies jedoch. Eine Zeugin hörte den Einbruchsversuch und sah anschließend einen Mann in Richtung Ludwigsplatz rennen. Die Polizei ermittelt aktuell, ob dieser im Zusammenhang mit dem Einbruchsversuch steht. Die Zeugin beschrieb den Mann als circa 1,70 Meter groß, er trug eine blaue Jeans und eine schwarze Jacke.

Weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963 2773 zu melden.