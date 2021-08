Ludwigshafen. Unbekannte haben in der Nacht auf Donnerstag in Ludwigshafen versucht einen Fahrkartenautomaten an der Haltestelle „Heinrich-Pesch-Haus“ aufzubrechen. Wie die Polizei mitteilte, misslang das Vorhaben - es entstand jedoch eine Sachschaden in Höhe von rund 40 000 Euro. Zeugen werden nun gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/9632222 bei den Beamten zu melden.

