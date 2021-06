Unbekannte verprügeln Mann

Ludwigshafen. Unbekannte haben einen Mann auf Höhe des Berliner Platzes in der Bismarckstraße angegriffen und zusammengeschlagen. Nach Polizeiangaben hat die Gruppe den 24-Jährigen Sonntagnacht gegen 3.20 Uhr zunächst verfolgt, dann zu Boden gebracht und schließlich auf ihn eingeschlagen und getreten. Dabei wurde der 24-jährige Ludwigshafener so stark verletzt, dass er beim Eintreffen der Rettungskräfte nicht ansprechbar war und umgehend in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Zeugen, die etwas zum Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu den unbekannten Angreifern machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 0621/963-21 22 zu melden.

