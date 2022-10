Unbekannte verprügeln 16-Jährigen auf dem Nachhauseweg in Ludwigshafen

Ludwigshafen. Zwei unbekannte Jugendliche haben am Mittwoch einen 16-Jährigen in Ludwigshafen verprügelt. Wie die Polizei mitteilt, schlugen die Täter gegen 11 Uhr in der Pommernstraße auf den Jugendlichen ein, der gerade von der Schule nach Hause unterwegs war. Dabei wurde der 16-Jährige im Gesicht und am Bein leicht verletzt. Die Täter flüchteten. Die Polizei beschreibt beide Täter als etwa 15 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß und dunkel bekleidet. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 963 2122.

