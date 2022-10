Unbekannte treten in Ludwigshafen auf Kopf eines 38-Jährigen ein

Ludwigshafen.

Ein 38-Jähriger ist am Sonntagmittag gegen 13 Uhr in der Schlesier Straße in Ludwigshafen von mehreren Männern angegriffen worden. Die Unbekannten schlugen den Mann und traten gemeinsam auf den Kopf des Opfers ein, wie die Polizei mitteilt.

Der 38-Jährige saß mit seiner 63-jährigen Mutter auf einem Spielplatz, als seine Mutter von einer unbekannten Frau beleidigt worden sein soll. Der Sohn habe die Frau darauf angesprochen. Daraufhin erschienen vier, bislang unbekannte Männer und griffen den 38-Jährigen an. Die Männer schlugen und traten gemeinschaftlich auf den Kopf des Geschädigten ein. Danach flüchteten sie in Richtung Mecklenburger Straße von dem Spielplatz. Der Mann wurde durch den Angriff verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Die vier Täter werden wie folgt beschrieben: zwischen 20 und 25 Jahren alt, dunkle Haare und Kleidung. Drei der Unbekannten hatten eine kräftige Statur. Die Frau wurde als ungefähr 40 Jahre alt, mit mittellangen blonden Haaren beschrieben. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer: 0621/963-2122.