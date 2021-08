Unbekannte Täterinnen bestehlen Seniorin in ihrer Wohnung

Ludwigshafen. Zwei unbekannte Frauen haben am Montagmittag in der Wormser Straße in Ludwigshafen eine Seniorin bestohlen. Die Polizei teilte mit, dass die beiden Täterinnen Zugang zur Wohnung bekamen, nachdem sie der Seniorin sagten, dass einen von ihnen Nasenbluten habe und sich frisch machen wolle. Nachdem die Unbekannten die Wohnung verlassen hatten, bemerkte die Frau das Fehlen einer Geldkassette, in der diverse Unterlagen und ein niedriger vierstelliger Betrag waren.

Die erste Täterin wird wie folgt beschrieben: weiblich, circa 18 - 20 Jahre alt, circa 160 cm groß, schlanke Statur, dunkelblondes Haar, bekleidet mit T-Shirt, blauer Jeanshose, führte eine braune Papiertüte und eine Rose mit Klarsichtfolie mit.

Die zweite Täterin wird folgendermaßen beschrieben: weiblich, circa 18 - 20 Jahre alt, circa 160 cm groß, schlanke Statur, schwarzes Haar, schwarze Leggings, helles T-Shirt.

Personen, die Angaben zu den Täterinnen machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06219632773 zu melden.

