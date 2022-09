Unbekannte Täter stehlen Katalysatoren in Ludwigshafen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen. Unbekannte Täter haben aus einem Autohandel in Ludwigshafen mehrere Katalysatoren gestohlen. Wie die Polizei berichtet, stahlen die Täter diese aus sechs Fahrzeugen, die auf dem Gelände in der Saarburger Straße abgestellt waren. Der Diebstahl wurde am Dienstag festgestellt – der genaue Tatzeitraum wird derzeit noch ermittelt. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf mindestens 2000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963 2773 entgegen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar Mehr erfahren Blaulicht Unbekannte stehlen Rucksack und Handy von Mann in Ludwigshafen Mehr erfahren Blaulicht Unbekannter Brandstifter zündet Mülltonnen in Ludwigshafen an Mehr erfahren