Unbekannte stehlen Rucksack und Handy von Mann in Ludwigshafen

Ludwigshafen. Zwei unbekannte Täter haben am Donnerstagabend in Ludwigshafen den Rucksack und das Handy eines 27-Jährigen geraubt. Wie die Polizei berichtet, überfielen die Diebe den Mann gegen 21.30 Uhr an der Frankenthaler Straße auf einem Feldweg zur Bayreuther Straße. Sie verletzten ihn in Form von Kratzern und entkamen unerkannt mit dem Diebesgut. Die Polizei beschreibt die Täter folgendermaßen:

Täter 1 ist circa 1,70 Meter groß, trägt Bart/Ziegenbart, und ist etwa 25 bis 30Jahre alt. Täter 2 ist circa 1,84 Meter groß, schmal, er trug einen Kapuzenpullover.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963 2222 weiter geben.