Ludwigshafen. Unbekannte Täter haben Dienstag auf Mittwochnacht in der Bauhausstraße mehrere Tauben gestohlen. Wie die Polizei berichtet, fand der Diebstahl der insgesamt 17 Tiere in der Zeit von Dienstag, 21 Uhr bis Mittwoch, 8.30 Uhr statt. Der Schaden beträgt laut Polizei rund 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Rufnummer 0621 963 2222 zu wenden.

