Ludwigshafen. Unbekannte haben in der Nacht auf Donnerstag in Ludwigshafen vier Katalysatoren aus parkenden Fahrzeugen gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, waren die Transporter auf einem öffentlich zugänglichen Parkplatz in der Ernst-Boehe-Straße abgestellt. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf 10 000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963 2773 entgegen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1