Unbekannte stehlen Geldbeutel in Ludwigshafen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen. Drei Unbekannte haben am Montagabend den Geldbeutel eines Mannes in Ludwigshafen gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, befand sich der 24-Jährige gegen 19.30 Uhr auf der Hannelore-Kohl-Promenade, als er durch drei Männer angesprochen wurde. Sie bedrängten den Betroffenen und nahmen ihm seine Geldbörse ab. Anschließend flüchteten sie in Richtung Pegeluhr. Die Täter waren nach Angaben des Geschädigten im Alter zwischen 17 und 25 Jahren und zwischen 1,60 Meter und 1,75 Meter groß. Einer hatte einen langen dunklen Bart und trug schwarze Jogginghosen, eine grüne Jacke mit Kapuze und eine schwarze Schirmmütze. Ein Weiterer trug eine schwarze Jacke mit Kapuze und blaue Jeans. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Rufnummer 0621 963 2773 entgegen.

