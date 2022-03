Ludwigshafen. Unbekannte haben einen Geldautomaten der Sparkassen am Montag gegen 01.41 Uhr in Ludwigshafen-Oggersheim gesprengt. Ob die Täter dabei auch Geld erbeuteten, sei bislang unklar, teilte die Polizei am frühen Montagmorgen mit. Auch zur Schadenshöhe konnten die Beamten bislang keine Angaben machen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Rufnummer 0621/963-2773 entgegen.

