Ludwigshafen. Unbekannte haben in der Nacht von Sonntag auf Montag eine Scheibe eines Redaktionsgebäudes in der Amtsstraße in Ludwigshafen eingeworfen. Der entstandene Schaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt, wie die Polizei mitteilte.

Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0621/ 9632222.