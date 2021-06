Unbekannte schlagen 24-Jährigen krankenhausreif - Zeugen gesucht

Ludwigshafen. Ein 24-jähriger Mann ist bei einer Auseinandersetzung in der Nacht schwer verletzt worden. Laut Polizei kam es am Sonntag gegen 3.20 Uhr in der Bismarckstraße zu einem Konflikt zwischen mehreren Personen. Dabei wurde ein 24-Jähriger derart verletzt, dass er beim Eintreffen der Rettungskräfte nicht ansprechbar war und umgehend in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden musste.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Verletzte zuvor von einer unbekannten Personengruppe verfolgt, zu Boden gebracht und letztlich am Boden liegend geschlagen und getreten. Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter Telefon 0621/963-2122 oder E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzten.