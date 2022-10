Unbekannte schlagen 13-Jährigen in Ludwigshafen

Ludwigshafen. Ein 13-Jähriger ist am Sonntag gegen 21.45 an der Bushaltestelle Hoher Weg in Ludwigshafen von Unbekannten körperlich angegriffen worden. Der Jugendliche wurde dabei verletzt, wie die Polizei mitteilte. Aus einer Gruppe von elf Personen haben zwei männliche Personen den 13-Jährigen zunächst angesprochen. Anschließend haben sie ihn geschubst und geschlagen. Nach der Tat hat sich die Gruppe entfernt.

Lediglich den Haupttäter konnte der 13-Jährige beschreiben. Der Mann hatte schwarze Haare und war mit einem schwarzen T-Shirt und Hose bekleidet. Eine andere Person aus der Gruppe soll einen Roller mit sich geführt haben. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer: 0621/ 9632122.