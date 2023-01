Ludwigshafen. Unbekannte haben zwischen Donnerstag und Freitag Teile eines Zauns in Ludwigshafen geklaut. Wie die Polizei mitteilt, entwendeten die Täter in der Nachtweide vier Elemente eines Doppelstabmattenzaunes inklusive der dazugehörigen Befestigungsstangen. Eine Zeugin sah am Freitagmorgen gegen 07.00 Uhr einen weißen Kastenwagen bei diesem Gelände, welcher den Zaun anleuchtete.

Die Polizei Speyer nimmt Hinweise auf diesen Wagen unter der Rufnummer 06232/1370 entgegen.