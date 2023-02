Ludwigshafen. Unbekannte haben am Wochenende den Rollator einer Ludwigshafenerin geklaut. Wie die Polizei mitteilt, nahmen der oder die Täter zwischen Samstag und Sonntag den Rollator der 56-Jährigen aus dem Treppenhaus in ihrem Wohnhaus in der Geibelstraße mit. Die Frau wohnt dort in einem Mehrfamilienhaus, wo sie ihren gemieteten Rollator im Flur abstellte.

Die Polizei ermittelt nun. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621 963-2122 zu melden.