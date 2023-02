Unbekannte klauen Kupferkabel aus Kleingärten in Ludwigshafen

Ludwigshafen. Unbekannte sind in der Nacht zum Freitag in eine Kleingartenanlage in Ludwigshafen-Oggersheim eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, hebelten der oder die Täter insgesamt 14 Parzellen in der Speyerer Straße auf. Dabei klauten sie unter anderem Kupferkabel. Es entstand ein Schaden von mindestens 6000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621 963-2403 zu melden. Die Polizeiwache in Oggersheim bittet um Hinweise, insbesondere könnten Kennzeichen verdächtiger Fahrzeuge in der Nacht für die Ermittlungen sachdienlich sein.