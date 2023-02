Ludwigshafen. Unbekannte haben am Wochenende Katalysatoren aus Wohnmobilen in Speyer geklaut. Wie die Polizei mitteilt, verschwanden zwischen Freitag und Montag insgesamt 13 Katalysatoren aus Wohnmobilen, die auf einem Firmengelände in der Franz-Kirrmeier-Straße abgestellt waren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dabei entstand ein Schaden von etwa 39 000 Euro. Die Polizei ermittelt nun. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06232 1370 zu melden.