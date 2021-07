Unbekannte entfernen Baustellenabsperrung - Linienbus fährt sich fest  

Ludwigshafen. Weil Unbekannte in Ludwigshafen Sperrschranken in einem Baustellenbereich entfernt haben, hat sich ein Linienbus festgefahren. Nach Polizeiangaben war der Busfahrer am Montag gegen 19.40 Uhr in der Zufahrt auf die L 523 von der Bürgermeister-Trupp-Straße kommend unterwegs, wo im Laufe des Tages die Baustelle eingerichtet worden war. Durch das Entfernen der Sperrung war die gesperrte Fahrspur für den Fahrer nicht mehr erkennbar. Er prallte daraufhin gegen eine Gleitwand. Es entstand ein Schaden von rund 2500 Euro.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

"Sperrungen von Straßen oder Fahrspuren erfolgen nicht, um die Verkehrsteilnehmer zu ärgern, sondern zu deren Verkehrssicherheit", erklärte Polizeihauptkommissar Helmut Pfaff. Neben den damit verbundenen Gefahren werde der Straftatbestand des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr erfüllt. Die Verkehrssicherung sei am Dienstag wieder hergestellt worden, hieß es weiter.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0621 963-2222 entgegen.