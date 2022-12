Ludwigshafen. Unbekannte Täter haben wohl in der Nacht auf Sonntag einen Zigarettenautomaten in Ludwigshafen aufgebrochen. Wie die Polizei mitteilt, meldete eine Zeugin den aufgebrochenen Automaten gegen 6 Uhr in der Ignaz-Büttner-Straße. Die Täter stahlen die Geldkassette, die Polizei weiß noch nicht die genaue Schadenshöhe. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 963 2122 zu wenden.

