Ludwigshafen. Unbekannte sind in der Nacht von Montag auf Dienstag in ein Nagelstudio in Ludwigshafen eingebrochen. Polizeiangaben zufolge wurde aus dem Studio in der Mundenheimer Straße eine geringe Menge an Bargeld gestohlen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 9632773 entgegen.

