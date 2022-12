Ludwigshafen. Unbekannte Täter sind am Dienstag in ein Mehrfamilienhaus in Ludwigshafen eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, verschafften sich die Täter zwischen 6.30 Uhr und 17.30 Uhr Zutritt zu dem Anwesen in der Seilerstraße und entwendeten dort Bargeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963 2773 entgegen.

