Unbekannte brechen in Ludwigshafener Kindertagesstätte ein – noch ein weiterer Einbruchsversuch

Ludwigshafen. Unbekannte sind in eine Ludwigshafener Kindertagesstätte eingebrochen und haben dort Laptops und Computer entwendet. Wie die Polizei mitteilt, fand der Einbruch von Freitag bis Montag in der Ludwig-Bertram-Straße statt. Die entwendeten Laptops und Computer umfassen laut Polizei einen Wert von 1500 Euro. Nach Polizeiangaben fand ebenfalls im gleichen Zeitraum ein weiterer Einbruchsversuch in einen Kindergarten in der Pettenkoferstraße statt. Dort gelangten die Täter jedoch nicht ins Gebäude, hinterließen aber Beschädigungen an einer Tür und einem Fenster. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 500 Euro. Über einen Zusammenhang der beiden Vorfälle ist nichts bekannt. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Rufnummer 0621 963 2773 entgegen.

