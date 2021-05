Unbekannte brechen in Kfz-Prüfstelle ein

Ludwigshafen. In Ludwigshafen sind Unbekannte in die Büroräume einer Kfz-Prüfstelle in der Achtmorgenstraße eingebrochen, wie die Polizei mitteilte. Sie entwendeten dabei einen Tresor, in dem sich unter anderem Prüfplaketten, Führerscheine und Bargeld befanden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 8000 Euro. Der Einbruch ereignete sich am vergangenen Wochenende. Die Polizei bittet Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 zu melden oder per E-Mail an kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de.

