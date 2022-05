Ludwigshafen. Unbekannte Täter sind in der Nacht von Sonntag auf Montag in eine Corona-Teststation in Ludwigshafen eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, fand der Einbruch zwischen Sonntagnacht, 23 Uhr, und Montagmorgen, 6.15 Uhr, an der Teststation am Carl-Wurster-Platz statt. Die Täter entwendeten dort laut Polizei ein Starkstromkabel und eine Kamera.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963 2773 zu melden.