Unbekannte berauben 19-Jährigen - Polizei sucht Zeugen

Ludwigshafen. Opfer eines Raubes ist ein junger Mann am frühen Sonntagmorgen in der Frankenthaler Straße in Ludwigshafen geworden. Nach Angaben der Polizei entwendeten gegen 2.10 Uhr zwei Unbekannte dem 19-Jährigen Bargeld sowie seine mitgeführten persönlichen Gegenstände und flüchteten anschließend fußläufig in Richtung Hauptbahnhof. Die unbekannten Männer sollen zwischen 18 und 21 Jahre alt sein. Einer der Täter trug eine schwarze Jacke mit weißer Basecap, der andere Täter eine schwarze Mütze mit auffallend glänzender Weste. Der Geschädigte wurde nicht verletzt Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/9632222 oder unter piludwigshafen2@polizei.rlp.de bei der Polizei zu melden.

