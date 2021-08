Ludwigshafen. Unbekannte Täter haben in der Zeit von Dienstag, 17 Uhr, und Mittwoch, 8 Uhr, Möbel, die vor einer Bäckerei in Ludwigshafen standen, geklaut. Wie die Polizei mitteilte, wurden ein Tisch und vier Stühle in der Schweigener Straße entwendet. Die Stühle waren mit einem Sicherungskabel gesichert, welches von den unbekannten Tätern durchtrennt wurde.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/963-21 22 an die Polizei zu wenden.