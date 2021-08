Unbekannte bei Diebstahl eines Katalysators beobachtet

Ludwigshafen. Eine wachsame Anwohnerin hat am Sonntagmorgen gegen 3.30 Uhr im Londoner Ring in Ludwigshafen zwei unbekannte Männer dabei beobachtet, wie sie einen Katalysator eines Pkws entwendeten. Zuvor hatte sie „Sägegeräusche“ vernommen, teilte die Polizei mit. Die Männer fuhren mit einem dunklen Pkw-Kombi davon. Bei einer unmittelbar eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnten die Flüchtigen jedoch nicht mehr gefunden werden. Mögliche Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06219632222 bei der Polizei in Ludwigshafen zu melden.

