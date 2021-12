Unbekannte bedrohen Mitarbeiterin eines Bistros mit Schusswaffe

Ludwigshafen. Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht auf Freitag, eine Mitarbeiterin eines Bistros in der Rheingönheimer Straße in Ludwigshafen mit einer Schusswaffe bedroht. Wie die Polizei mitteilte, forderten die zwei Männer die Geschädigte auf, die Kasse herauszugeben. Als diese jedoch deutlich machte, dass die Kasse leer sei, flüchteten die Täter in Richtung Weißenburger Straße. Eine Fahndung der Polizei blieb erfolglos.

Die beiden Männer werden wie folgt beschrieben: Der erste Täter ist etwa 1,65 Meter groß, 18 bis 20 Jahre alt, hat schwarze Haare und dunkle Augen. Er trug eine schwarze Kapuzenjacke, einen schwarzen Mundschutz und eine helle Jogginghose. Der zweite Mann ist etwa 1,75 Meter groß und etwa 21 Jahre alt. Er trug zum Tatzeitpunkt eine weiße Kapuzenjacke, eine dunkle Jogginghose mit farbigem Längsstreifen und eine OP-Maske. Hinweise zu den beiden Unbekannten nimmt die Polizei unter 0621/963-2773 entgegen.