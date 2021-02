Ludwigshafen. Aufgrund städtischer Arbeiten im Kreuzungsbereich Rosenwörthstraße/Am Brückelgraben ist das Areal von Montag, 22. Februar, bis Montag, 1. März, für den Verkehr gesperrt, wie die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) mitteilt.

Die hiervon betroffenen Buslinien 72, 89 und 90 werden in dieser Zeit in Fahrtrichtung Notwende beziehungsweise Berliner Platz zwischen den Haltestellen Rosenwörthstraße und Am Weidenschlag über die Rheinhorststraße umgeleitet. Die Haltestellen Im Schelmenherschel und Uferstraße entfallen. In der Rheinhorststraße wird in diesem Zeitraum eine Ersatzhaltestelle eingerichtet.