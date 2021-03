Ludwigshafen. Die Behörden in Ludwigshafen ermitteln wegen eines sexuellen Übergriffs auf eine 13-Jährige. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilten, wurde das Mädchen am Samstagabend zwischen 20.30 und 21 Uhr an der Unterführung der B 44 zwischen Jaegerstraße und Havering-Allee von zwei unbekannten Männern belästigt. Diese sollen das Kind festgehalten und unsittlich berührt haben. Nach einer Weile hätten sie dann selbstständig von ihrem Opfer abgelassen und seien weggerannt, wie ein Sprecher auf Nachfrage sagte.

Die Täter werden folgendermaßen beschrieben: Ein Mann soll etwa 1,80 Meter groß, 35 bis 40 Jahre alt und von hagerer Statur sein. Er hat braune Augen und trug eine Wollmütze. Auffällig seien die zusammengewachsenen Augenbrauen gewesen. Der Komplize soll etwas kleiner sein und auffällig korpulente Unterarme haben. Beide Männer haben laut Polizei polnisch gesprochen. Hinweise unter Telefon 0621/963-27 28 oder -27 73. jei