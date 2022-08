Überfall auf Rentnerpaar in Ludwigshafen - Angeklagter beteuert Unschuld

Gerda M. (Name von der Redaktion geändert) liegt nachts oft wach. In Gedanken geht die 72-Jährige dann wieder und wieder durch, was am 19. August 2019 geschehen ist. Was sie hätte tun können. In der Nacht, in der die Angst in ihr Leben kam. Als ein Mann, in Schwarz gekleidet und mit vermummtem Gesicht, in ihr Haus in Rheingönheim eindrang, ihrem Mann Manfred ein Messer an die Brust hielt,

