Über die Straße gerannt - 11-Jähriger von Motorrad erfasst

Ludwigshafen. Ein 11-Jähriger ist am Donnerstag in Ludwigshafen von einem Motorradfahrer angefahren worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte der Junge den Bus erwischen und rannte über die Fahrbahn der Brunckstraße. Dabei habe er das Motorrad übersehen. Der 46-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und kollidierte mit dem Jungen. Dieser wurde nur leicht verletzt, kam zur Untersuchung aber in ein Krankenhaus.

