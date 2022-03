Über 40 Katalysatoren bei Einbruch in Autoverwertungshof gestohlen

Ludwigshafen. Über 40 Katalysatoren haben Unbekannte von dem Gelände eines Autoverwertungshofes in der Erbachstraße in Ludwigshafen gestohlen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, seien die Täter in der Zeit zwischen Sonntag, gegen 14 Uhr, und Montag, gegen 6.30 Uhr, eingebrochen. Die Unbekannten hoben dabei einen Renault an und flexten den Katalysator heraus. Zudem sei bei einem Opel der Katalysator über die Motorhaube ausgebaut worden. Über 40 weitere Katalysatoren seien laut Polizei aus einem Container gestohlen worden, der aufgebrochen wurde.

Das Büro des Autoverwertungshofes wurde ebenfalls durchsucht. Die Täter nahmen dabei Bargeld aus einer Geldkassette. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter 0621/ entgegen.