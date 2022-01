Uebel warnt vor rasanter Corona-Welle

Ludwigshafen. Die Rhein-Galerie und das Betriebsarztzentrum Rhein-Neckar (BRN) unterstützen die Impfkampagne von Bund und Ländern mit einer lokalen Impfaktion am Samstag, 8. Januar, zwischen 10 und 19 Uhr. In der Rhein-Galerie bietet sich allen Interessenten die Möglichkeit, schnell, einfach und unkompliziert von einem professionellen Team geimpft zu werden. Zur Verfügung stehen überwiegend Impfpräparate von Moderna, aber auch Biontech und Johnson & Johnson. Eine digitale Anmeldung unter www.b-rn.com ist erwünscht, aber nicht zwingend erforderlich.

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit eines Corona-Tests. Das neue Corona-Impf- und Testzentrum befindet sich in der Rhein-Galerie im Erdgeschoss direkt gegenüber von Douglas/Hollister. Es steht unter der ärztlichen Leitung des Betriebsarztzentrum Rhein-Neckar (BRN) aus Ludwigshafen.

Derweil hat der Ludwigshafener Mediziner Peter Uebel vor einer enormen Welle von Infektionen mit der Omikron-Variante des Coronavirus gewarnt. Innerhalb weniger Tage komme es zu einer Verdopplung der Fälle. Eine eventuelle Impfpflicht werde daran nichts mehr ändern. Trotz erwartbar milderer Verläufe werden sich viele in Isolation begeben müssen, so Uebel. Damit würden Arbeitsabläufe auch in der medizinischen Versorgung zumindest zeitweise nicht mehr zur Verfügung stehen. „Ein Zusammenbruch der städtischen Infrastruktur muss verhindert werden“, sagte Uebel. Er appelliert, weiter Maske zu tragen und Abstand zu halten. sal