U-Turn endet in Unfall

Ludwigshafen. Ein 48-Jähriger hat am Donnerstag gegen 11.55 Uhr versucht, auf der Sternstraße in Höhe der Nietzschstraße zu wenden, wie die Polizei jetzt mitteilt, und dabei einen Unfall verursacht. Hierbei übersah er ein von rechts kommendes Auto und kollidierte mit diesem. Durch den Aufprall wurde die 13-jährige Beifahrerin im zweiten Auto verletzt. Sie kam in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

