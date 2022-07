Ludwigshafen. Versorgungssicherheit, Energieeffizienz und der Ausbau erneuerbarer Energien sind für die Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) die wichtigsten anstehenden energiepolitischen Aufgaben. Das teilte das Unternehmen anlässlich seiner Bilanzkonferenz mit. Die Technischen Werke Ludwigshafen am Rhein AG, investierten deswegen im Geschäftsjahr 2021 insgesamt 29,3 Millionen Euro und planen für 2022 mit Investitionen in Höhe von 34 Millionen Euro – trotz Verlusten in Millionenhöhe. Die Umsätze sanken 2021 auf 442,4 Millionen Euro bei gleichzeitig steigenden Beschaffungspreisen, das Jahresergebnis der TWL AG sinkt von minus 4,3 Millionen Euro im Jahr 2020 auf minus 14,0 Millionen Euro im Jahr 2021, das Ergebnis des Konzerns sinkt 2021 auf minus 15,8 Millionen Euro. Ausführlicher Bericht folgt. red

