TWL finanzieren 15 E-Bike-Ladestationen für Ludwigshafen

Ludwigshafen. Die Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) investieren in diesem Jahr mehr als 100 000 Euro in den Ausbau von E-Bike-Ladestationen in der Chemiestadt. Möglich ist dies aufgrund des Regionalbonus’, den Kundinnen und Kunden in bestimmten Sondertarifen zahlen, heißt es von den TWL in einer Pressemitteilung. Die Ladesäulen sollen allen Bürgerinnen und Bürgern kostenlos an verschiedenen Orten in der Stadt zur Verfügung stehen.

Standorte noch unklar

Insgesamt sollen 15 Ladestationen für die Elektrofahrräder über die Stadt verteilt werden. An jeder der Stationen soll Platz für acht Räder sein, die gleichzeitig aufgeladen werden können. „Die genauen Standorte dieser 15 Stationen werden derzeit mit der Stadt Ludwigshafen besprochen. Geplant ist eine gleichmäßige Verteilung im Stadtgebiet, die sowohl wichtige Anlaufstellen wie beispielsweise Kliniken und Einkaufsstraßen als auch Freizeitangebote wie Parks berücksichtigt“, heißt es in der Mitteilung.

An den Ladestationen sollen die Fahrräder ausschließlich mit Ökostrom des Ludwigshafener Energieversorgers aufgeladen werden. Auch Fahrradständer sollen aufgestellt werden - vorausgesetzt, diese sind noch nicht vorhanden.

„Wir haben beschlossen, rund 105 000 Euro aus dem sogenannten Regionalbonus dafür zu verwenden, ein Netz von E-Bike-Ladestationen in Ludwigshafen zu installieren“, sagt Dieter Feid, Kaufmännischer Vorstand der TWL. Der Bonus ergibt sich aus je 0,25 Cent pro Kilowattstunde (kWh) Zuzahlung in den Topf des Regionalbonus’. Diese zahlen Kundinnen und Kunden der Sondertarife „TWL TopKlima-Strom“ und „Der Lokale“.

Hintergrund für die Entscheidung sei, dass man die Entwicklung der vergangenen Jahre in Richtung Verkehrswende unterstützen wolle. „E-Bikes gewinnen seit einigen Jahren als Fortbewegungsmittel sowohl in der Stadt als auch im ländlichen Raum an Bedeutung“, sagt Thomas Mösl, Technischer Vorstand der TWL. Auch zur Entlastung der Städte vom Autoverkehr wollen die TWL so beitragen.

Bereits andere Projekte finanziert

In der Vergangenheit wurden bereits andere Projekte mithilfe des Regionalbonus’ finanziert. Hierzu zählen beispielsweise die Solaranlagen im städtischen Raum, wie die Photovoltaik-Anlagen für das Technologiezentrum und das Wilhelm-Hack-Museum. Bei allem, was der Regionalbonus finanziert, handelt es sich um nachhaltige und regionale Projekte, so der Energieversorger. jpp