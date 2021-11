TWL erhöhen Erdgaspreise

Ludwigshafen. Die Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) erhöhen zum neuen Jahr die Erdgaspreise. Wie das Versorgungsunternehmen am Donnerstag mitteilte, müssen Kunden in der Grund- und Ersatzversorgung ab 1. Januar 2022 pro Kilowattstunde 0,89 Cent mehr bezahlen. Als Grund nennen die TWL die kontinuierliche Anhebung der Preise für den im Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) festgeschriebenen Erwerb von Emissionszertifikaten. Gleichzeitig seien die Beschaffungskosten für Erdgas am Markt gestiegen.

„Aufgrund der langfristigen Energiebeschaffung des Unternehmens können die derzeitigen Preisausschläge am Energiemarkt zwar abgefedert, jedoch nicht vollständig ausgeglichen werden“, heißt es in der Mitteilung. Alle Kunden sollen „rechtzeitig“ informiert werden. TWL-Mitarbeiter stehen zur Beratung unter telefon 0800/11 22 700 zur Verfügung. jei