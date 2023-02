TV-Doku zu Katastrophe

Es war die größte Brandkatastrophe in Ludwigshafen nach dem Zweiten Weltkrieg: In den Flammen eines Hauses am Danziger Platz starben am 3. Februar 2008 neun türkischstämmige Bewohner, darunter fünf Kinder. Um die Welt ging das Bild des kleinen Onur, den Onkel Kamil Kaplan von einem Fenster in der dritten Etage in die Arme des Polizisten Uwe Reuber fallen ließ. Auch wenn das Kleinkind dadurch gerettet wurde, verlor Kaplan bei dem Brand acht Familienangehörige.

Wie sehr die traumatischen Erlebnisse die Betroffenen bis heute verfolgen, zeigt die einfühlsame Dokumentation „Feuerkinder – Über Leben nach der Katastrophe“ am Mittwoch, 22. Februar, 20.15 Uhr, im SWR-Fernsehen. Eine dreiteilige Serie dazu kann in der ARD-Mediathek abgerufen werden.

Gülseren Sengezer und Ekki Wetzel interviewten für den Film auch Verantwortliche von Polizei und Staatsanwaltschaft sowie den früheren rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Kurt Beck, Feuerwehrmann Stefan Limburg und die ehemalige „MM“-Redakteurin Sybille Burmeister, die am Unglückstag Sonntagsdienst hatte.

Auch im Ausland sorgte der Brand für Aufregung, weil gleich Gerüchte eines rechtsradikalen Anschlags aufkamen, wofür sich aber letztlich keine Hinweise fanden – nach monatelangen Ermittlungen, in die auch türkische Brandexperten eingeschaltet waren. In einer aufgeheizten Stimmung reiste der damalige türkische Ministerpräsident Recep Erdogan nach Ludwigshafen, rief zur Mäßigung auf und lobte den Einsatz der Rettungskräfte. ott