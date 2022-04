Türen öffnen wieder

Ludwigshafen. Das Café Alternativ öffnet am Donnerstag, 28. April, nach Renovierungsarbeiten wieder seine Pforten. Die Seniorenförderung der Ludwigshafener Stadtverwaltung lädt ab 17 Uhr zur offiziellen Wiedereröffnungsfeier mit einem musikalischen Programm in die Rohrlachstraße 76 ein, hieß es in einer Mitteilung. Dabei haben Gäste auch die Gelegenheit, sich über das Angebot des Café Alternativs zu informieren. Sozialdezernentin Beate Steeg wird die Feier eröffnen.

Zusätzliches Angebot geschaffen

Die Leitung des Cafés übernimmt mit der Wiedereröffnung erstmals eine hauptamtliche Mitarbeiterin der Seniorenförderung, teilte die Stadt weiter mit. Für die Zukunft soll das Programm mit Kultur-, Bildungs- und Unterhaltungsangeboten wie vor dem Umbau weitergeführt werden. Die Veranstaltungen finden wie gewohnt donnerstags um 17 Uhr statt. Zusätzlich gibt es nach Angaben der Verwaltung jeden Mittwoch weitere Angebote, unter anderem eine Schreibwerkstatt und einen Literaturkreis.

Geöffnet ist das Café ab dem 28. April mittwochs und donnerstags jeweils von 15 bis 19 Uhr. Für Angebote an einem Mittwoch ist eine Anmeldung unter 0621 504-2735 (erreichbar montags, dienstags und freitags von 14 bis 18 Uhr) notwendig. Auf den Veranstaltungen gilt bis zum Sitzplatz eine Maskenpflicht und die 3G-Regel.

