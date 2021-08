Das im Vorfeld einigermaßen heftig diskutierte Blies-Festival, eine Techno-Party, darf aus Sicht des rheinland-pfälzischen Gesundheitsministeriums am Samstag, 4. September, mit 2500 Besuchern stattfinden. Das hat Pressesprecherin Hildegard Rühl auf Anfrage dieser Redaktion am Montag in Mainz mitgeteilt. Die Behörde habe das Einvernehmen auf den Antrag der Stadt Ludwigshafen erteilt, so Rühl.

...