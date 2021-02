Ludwigshafen. Der Chemiekonzern BASF zahlt seinen Beschäftigten weltweit insgesamt 360 Millionen Euro an Boni für das Jahr 2020. Das Bemerkenswerte daran: Normalerweise sind Prämien für die Beschäftigten an bestimmte Bilanzkennzahlen geknüpft. Die wurden 2020 nicht erreicht wegen der Corona-Folgen, trotzdem wird eine Erfolgsbeteiligung ausgeschüttet: „Mit diesem Bonus wollen wir den großen Einsatz des BASF-Teams im Pandemiejahr 2020 würdigen, das für alle schwierig war“, sagte BASF-Vorstandschef Martin Brudermüller (kleines Bild).

Rund 114 Millionen Euro davon entfallen auf die 23 600 Tarifmitarbeitenden und die rund 8300 außertariflichen Mitarbeitenden der Muttergesellschaft BASF SE in Ludwigshafen. Im Vorjahr waren es mit 223 Millionen Euro noch fast doppelt so viel. Die Höhe der Extra-Leistung ist außerdem an das Erreichen von individuellen Zielen geknüpft. So erhält zum Beispiel ein Chemikant der Tarifgruppe E 6 bei der BASF SE, dessen Leistung die Erwartungen voll erfüllt hat, 1677 Euro brutto extra.

Lob für die Boni-Zahlungen gab es von der Gewerkschaft IG BCE. Sie drückten Anerkennung für die Belegschaft nach einem Jahr „großer Herausforderungen“ aus, so Gunther Kollmuß, Bezirksleiter der IG BCE Ludwigshafen.

3,30 Euro je Aktie

Großzügig gibt sich BASF auch gegenüber ihren Aktionären. Trotz eines Nettoverlusts von rund einer Milliarde Euro bleibt die Dividende stabil bei 3,30 Euro. Stimmt die Hauptversammlung zu, wird der Konzern drei Milliarden Euro an die Anteilseigner ausschütten. „Eine verlässliche Dividendenzahlung hat für den BASF-Vorstand Priorität, auch in schwierigen Zeiten“, betonte Brudermüller. Kritik an der Dividendenhöhe – angesichts der Tatsache, dass auch BASF über Kurzarbeit in einigen deutschen Werken staatliche Leistungen erhalten hat – lässt der Vorstand nicht gelten. Finanzvorstand Hans-Ulrich Engel erklärte, das Unternehmen habe zehn Jahre lang rund 800 Millionen Euro an entsprechenden Arbeitgeber-Beiträgen gezahlt. Davon sei im vergangenen Jahr durch die Kurzarbeit nur ein Prozent in Anspruch genommen worden.

2020 blieb der Umsatz zwar stabil, auf der Ergebnisseite musste BASF Corona-bedingt aber deutliche Rückgänge verkraften. Vor allem die schwache Nachfrage der Autobranche machte dem Konzern zu schaffen. Im laufenden Geschäftsjahr soll aber alles besser werden. „Unsere Prognose geht davon aus, dass die Abnehmerindustrien wachsen“, sagte Konzernchef Brudermüller. Das gilt auch für die Automobilindustrie. Man rechne damit, dass sich die Weltwirtschaft von dem starken Einbruch infolge der Corona-Pandemie erholen werde.

Unter diesen Annahmen will BASF den Umsatz auf 61 bis 64 Milliarden Euro steigern. Für das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Sondereinflüssen wird ein Wert zwischen 4,1 und 5 Milliarden Euro erwartet. „Allerdings bleiben die Unsicherheiten über die weitere Entwicklung außergewöhnlich hoch“, betonte Brudermüller. Gut vorangekommen ist BASF laut Vorstandschef beim „Exzellenzprogramm“, das den Konzern schlanker und agiler machen soll. Es habe 2020 bereits 1,4 Milliarden Euro an positiven Ergebnis-Beiträgen gebracht. Dieser Betrag soll sich 2021 auf zwei Milliarden Euro erhöhen. Dafür sollen in der Verwaltung weltweit 6000 Stellen abgebaut werden. 5600 sind es bislang, davon 1600 am Standort Ludwigshafen. Dort läuft es sozialverträglich vor allem über Abfindungen – wegen der aktuellen Wirtschaftslage aber schleppender als vor der Pandemie.

Die Beschäftigten seien zögerlicher dabei geworden, Abfindungsangebote anzunehmen, so Brudermüller. Sie befürchten, keine neue Stelle zu finden. Trotzdem werde sich die Beschäftigtenzahl in Ludwigshafen 2021 weiter reduzieren.