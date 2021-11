Trotz Corona: Hochschule Ludwigshafen informiert in Präsenz

Ludwigshafen. Bei einem Tag der offenen Tür hat die Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen ein umfangreiches Programm mit Vorträgen und Mini-sprachkursen auf die Beine gestellt, um angehende Studierende über ihre Angebote zu informieren. So strömen am Samstag rund 200 junge Menschen ins A-Gebäude.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die derzeit hohen Corona-Infektionszahlen in Ludwigshafen haben die Hochschule vor besondere Herausforderungen gestellt. Um den Informationstag auf online umzustellen, sei es jedoch zu spät gewesen, sagt Britta Käufer, Mitarbeiterin der Stabstelle Kommunikation. „Die Hochschule hat entschieden: Wir machen es in Präsenz.“ Auch Geimpfte und Genesene müssen einen aktuellen Nachweis bringen, oder können sich am Eingang selbst unter Aufsicht testen. Die Leute haben Verständnis. „Wir hatten das Gefühl, sie waren vorab informiert.“

Neben verschiedenen Vorträgen zu den vier Fachbereichen und 40 Studiengängen stellen Mitarbeiter der Hochschule ihre Fachbereiche an Infoständen im Foyer vor. Natalia Liebscher gibt einen Überblick im Bereich Sozial- und Gesundheitswesen. Wer sich für Studiengänge wie Hebammenwissenschaft, Soziale Arbeit oder Pflegepädagogik interessiert, ist bei Liebscher an der richtigen Adresse. Die Pandemie habe deutlich gemacht, wie wichtig Berufe im Bereich Pflege und Soziale Arbeit sind. Die Berufschancen seien gut, sagt Liebscher. „Die Gesellschaft ist darauf angewiesen, dass sie füreinander da ist und das soziale Miteinander gefördert wird.“

„Ich würde gern BWL oder Marketing studieren“, sagt Filip Leon Zecevic. An der Hochschule schätzt der 21-Jährige die Anbindung. „Ich möchte in der Region bleiben“, sagt der Ludwigshafener. Die Veranstaltung findet er gut. Lara Hinterberger interessiert sich für Soziale Arbeit. „Ich kann mir vorstellen, hier zu studieren.“ Laura Seiverth ist auf der Suche nach einer Hochschule für ihren Master-Studiengang. Sie findet Innovation Management spannend. „Ich möchte mehr in den wirtschaftlichen Bereich gehen“, sagt die Frankenthalerin.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Graduate School Rhein-Neckar ist seit 15 Jahren eine hundertprozentige Tochter der Hochschule in Ludwigshafen mit berufsbegleitenden Kursen wie Business Innovation Management. „Unsere Zielgruppe sind einerseits Unternehmen, die ihren Mitarbeitern die Möglichkeit geben wollen, sich weiterzuqualifizieren“, erklärt Ralf Blasek, der neue Geschäftsführer. Gleichzeitig richtet sich ihr Angebot an Privatpersonen, die sich weiterbilden möchten. Die Vorlesungen gebe es sowohl in Präsenz als auch in Form von Fernstudiengängen. In Rheinland-Pfalz sei der Master-Studiengang auch ohne Bachelor möglich, so Blasek. Die Organisation Arbeiterkind.de berät Interessierte, die aus Familien kommen, in denen vorher noch niemand studiert hat. Häufig fehlten ihnen Informationen, nicht zuletzt, was es für Möglichkeiten zur Finanzierung des Studiums gibt, sagt Shamila Borchers, Bundesleiterin für Rheinland-Pfalz.

Chancen auf Auslandssemester

Der Wunsch vieler Studenten: für ein Semester ins Ausland zu gehen. Kerstin Gallenstein, Leiterin des International Office, und Mitarbeiterin Johanna Weber zeigen, welche Möglichkeiten es gibt. Durch Corona und die Einschränkungen, dass Einreisen in manche Länder nicht mehr möglich war, sei ein Rückstau an Aspiranten entstanden, so Gallenstein. Wer in Ländern wie Australien studieren möchte, muss tief in die Tasche greifen. Teilnehmer des Erasmus-Programms, die an Universitäten innerhalb der EU und einigen europäischen Partnern lernen möchten, bekommen zumindest etwas finanzielle Unterstützung. „Wir haben in jedem europäischen Land mindestens eine Partner-Uni“, so Gallenstein.

Auch Studierende gewähren den Besuchern aus ihrer Perspektive einen Einblick in ihre Fächer. Sarah Gonzales und Rosario Celona veranstalten Campus-Führungen. „Wir können aus unserem Studentenleben erzählen“, sagt die Marketingstudentin. Viele von ihnen hätten Angst vor Mathe, sagen Gonzales und Celona. „Man muss sich richtig reinhängen, dann schafft man es. Es ist nicht so schlimm, wie man denkt“, beruhigt die 26-Jährige. Celona arbeitet wie Gonzales für die Stabstelle Kommunikation sowie für den Studentenausschuss Asta. Sein Studiengang macht ihm Spaß. „Es ist ein Mix aus trockener Theorie und Mathe und kreativen Medienprojekte.“ Lea Blaschko hat die Führung durch die Studierenden gut gefallen. Die 19-Jährige freut sich, dass sie vor Ort umschauen durfte.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3