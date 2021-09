Ludwigshafen. Ein Trio hat in Ludwigshafen versucht, Lebensmittel aus einem Supermarkt zu entwenden. Die drei beschuldigten Männer hatten bei dem Vorfall am Samstagabend Ware mit einem Wert im vierstelligen Euro-Bereich aus dem Markt entwendet und anschließend in einem Fahrzeug deponiert, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Filialeiter des Geschäfts in Edigheim ertappte das Trio auf frischer Tat. Die Beschuldigten wurden der Polizei übergeben, die die Ermittlungen aufnahm.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1