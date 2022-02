Dax, Dow-Jones, Bulle und Bär: Wer sich mit Börsengeschäften gut auskennt und risikobereit ist, kann in kürzester Zeit viel Geld gewinnen - aber auch verlieren. Um Schülerinnen und Schülern Börsenwissen in Praxis, aber ohne Risiko zu vermitteln, hat die Sparkasse Vorderpfalz im vergangenen Oktober die 39. Runde des Wettbewerbs eröffnet. 301 junge Menschen in 118 Teams versuchten ein fiktives

...