Trio radelt betrunken

Ludwigshafen. Drei betrunkene Fahrradfahrer haben in Ludwigshafen die Polizei beschäftigt. Wie die Beamten mitteilten, ging am Samstagabend die Meldung ein, dass ein Radfahrer in der Horst-Schorck-Straße gestürzt war und sich verletzt hatte. Vor Ort konnten die Ordnungshüter eigenen Angaben nach recht schnell ausmachen, was der Grund für den Sturz war – ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,05 Promille. Den 55-Jährigen erwartet nun ein Verfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung. Auch die Begleiter des Mannes, die nicht in den Unfall verwickelt waren, wirkten auf die Polizisten stark alkoholisiert. Atemalkoholtests bei ihnen ergaben Werte von 1,74 und 3,00 Promille. Die 42- und 44-Jährigen erwarten ebenfalls Verfahren – wegen Trunkenheit im Verkehr. jei

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1