Trio beraubt Dreizehnjährigen - Vater und Sohn mit Messer bedroht

Ludwigshafen. Ein Dreizehnjähriger ist am Sonntagnachmittag in Ludwigshafen von drei Jugendlichen beraubt worden. Nach Angaben der Polizei wurde der Junge gegen 16 Uhr von den Unbekannten in der Bessemerstraße angesprochen und aufgefordert sein Bargeld auszuhändigen. Sie drohten ihm schließlich körperliche Gewalt an, sodass der Dreizehnjährige sein Geld übergab.

Gemeinsam gingen beide noch einmal zurück und sprachen die Jugendlichen an. Hierbei forderte der Vater das Geld seines Sohnes zurück. Davon zeigten sich das Dreiergespann unbeeindruckt und drohten ihm. Dabei habe einer der Jugendlichen ein Messer in der Hand gehalten. Durch Nachbarn konnte eine körperliche Auseinandersetzung verhindert werden, sodass es bei einem verbalen Streit blieb. Die Jugendlichen flüchteten schließlich.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/9632222 bei der Polizei zu melden.