Trickdiebe stehlen Geld und Schmuck

Ludwigshafen. Eine 89 Jahre alte Ludwigshafenerin ist Opfer von Trickdieben geworden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, folgte eine Unbekannte der Seniorin am Mittwoch bis nach Hause und verwickelte sie in ein Gespräch. So gelangte sie bis in die Wohnung der Frau, wo sie in der Küche ein Geldstück unter den Kühlschrank fallen ließ. Anschließend versuchte sie eine Weile, die Münze wieder hervorzuholen. Als die Fremde schließlich wieder gegangen war, bemerkte die 89-Jährige, dass Geld und Schmuck in der Wohnung fehlten. Während der Ablenkung muss also ein weiterer Täter die Wohnung betreten haben. Hinweise unter Telefon 0621/963-27 73. jei

